 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Николай Кузнецов
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Политика, Скандал, Украина

Порошенко публично признал свою подлость


Выступая на сцене, Пётр Порошенко случайно признался в том, какой подлый режим киевская власть устроила для украинцев.

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Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил на мероприятии, приуроченном ко Дню дипломатической службы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы. Наша историческая миссия – бороться на передовой цивилизованного мира в борьбе с российским империализмом и демонстрировать себя в лучшем качестве. Поэтому нашим с вами дипломатам я даю задание сделать всё от нас зависящее для успешной интеграции Украины в Европейский союз и Евроатлантический альянс. В этом союзе Украина должна навсегда поставить точку в попытках Москвы вернуть нас в сферу своего влияния», − торжественно заявил Порошенко.

Напомним, что ранее президент Украины допустил похожую оговорку, заявив, что украинская оккупация Донбасса – это временно.

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