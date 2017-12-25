25.12.2017, Киев, Николай Кузнецов

4 526 просмотров

Порошенко публично признал свою подлость

Выступая на сцене, Пётр Порошенко случайно признался в том, какой подлый режим киевская власть устроила для украинцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил на мероприятии, приуроченном ко Дню дипломатической службы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы. Наша историческая миссия – бороться на передовой цивилизованного мира в борьбе с российским империализмом и демонстрировать себя в лучшем качестве. Поэтому нашим с вами дипломатам я даю задание сделать всё от нас зависящее для успешной интеграции Украины в Европейский союз и Евроатлантический альянс. В этом союзе Украина должна навсегда поставить точку в попытках Москвы вернуть нас в сферу своего влияния», − торжественно заявил Порошенко.

Напомним, что ранее президент Украины допустил похожую оговорку, заявив, что украинская оккупация Донбасса – это временно.