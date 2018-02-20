20.02.2018, Донецк, Михаил Рябов

2 840 просмотров

Порошенко пытается избежать наказания за применение армии против населения

Главная цель подписания сегодня президентом Петром Порошенко скандального закона «о реинтеграции Донбасса» — попытка правящей украинской верхушки избежать наказания за применение армии против собственных граждан в Донбассе.

Об этом говорится в заявлении спикера парламента ДНР Дениса Пушилина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Почти 4 года украинская власть ведет полномасштабные военные действия против гражданского населения и территорий, которые по-прежнему называет своими, вводит экономические, энергетические, коммуникационные блокады, ведет огонь по объектам жизненно важной инфраструктуры.

Подписанный украинским президентом Закон о «реинтеграции», принятый с нарушением действующего законодательства Украины и международных конвенций, — лишь запоздалый способ узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей Республик. Возможность применить армию против жителей Донбасса.

Но этот Закон не сможет спасти руководство Украины в лице Порошенко и Турчинова от наказания за геноцид народа Донбасса и нарушение всех возможных законов», — подчеркнул Пушилин.