19.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко пытается спрятаться

Порошенко планирует назначить внеочередные выборы в Верховную Раду, чтобы, прикрывшись депутатской неприкосновенностью, избежать уголовного дела после своего поражения на выборах.

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Такое мнение в своем блоге высказывает экс-замглавы администрации президента Украины юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Киевские политики обсуждают возможные досрочные парламентские выборы этой осенью. Конституционная причина — якобы отсутствие коалиции, которое Президент планирует обнаружить, когда примет решение подписывать Указ. Политики уже высказываются об этом, как о многоходовой комбинации Президента. Моя версия — если он и пойдёт на это, то только с одной целью — спрятаться за депутатским мандатом перед предрешённым поражением на президентских выборах и окончанием президентских полномочий», — пишет Портнов.

По его словам, эта схема, тем не менее, не поможет Порошенко.

«Терять ему нечего, поэтому можно потратить на парламентские выборы государственный миллиард, так как уже через 10 месяцев стартует президентская кампания, в которой, чтоб не позориться, возможно даже не придётся регистрироваться кандидатом. Думаю, ничего из этого не выйдет. Фракция всё равно развалится, депутаты разбегутся, после чего исчезнет мандат, потом отнимут деньги, а затем и свободу», — прогнозирует юрист.