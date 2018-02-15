15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко пытается втиснуться между Сурковым и Волкером

Петр Порошенко всеми силами пытается вклиниться в переговорный процесс между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президент России Владиславом Сурковым, что подтверждает готовящийся доклад по вводу 24 тысяч миротворцев на Донбасс, который в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обнародует советник Порошенко, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Об этом в комментарии «МК» заявил политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, президент Украины таким образом «бежит впереди паровоза», поскольку сами переговорщики от США и России еще не определились с форматом миссии на Донбассе.

«Доклад Расмуссена не имеет никакого отношения к переговорам Волкера–Суркова. До сих пор нет никаких соглашений или договоренностей о вводе миротворческого контингента, его полномочиях и численности. В данном случае мы имеем дело с очередной попыткой президента Украины пробежаться впереди паровоза. Доклад будет принят во внимание, но только как мнение советника человека, желающего вклиниться в переговорный процесс между Россией и США. На самом же деле для начала надо понять, насколько эффективной на Донбассе может быть исключительно охранная миссия ООН, что об этом думают в ДНР и ЛНР и так далее. Именно для этого собирается «нормандская четверка», а после нее вновь встретятся Волкер и Сурков», — заявил Денисов.