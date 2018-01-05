 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Пропаганда, Украина

Порошенко решил, что ВСУ до сих пор удерживают Саур-Могилу


Президент Украины Петр Порошенко поздравил в своем Twitter командира 95-й бригады ВСУ с военными достижениями.

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«Приветствую командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-могилу и гору Карачун. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе», — написал Порошенко.

Стоит отметить, что в августе 2014 года Саур-Могила находилась под контролем ВСУ менее двух недель и была оставлена в ходе наступления, замкнувшего Иловайский котел.

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