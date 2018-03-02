02.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко решил сделать ставку на войну с Россией

На предстоящие уже в следующем году выборы украинской власти не с чем идти, кроме как пытаться сыграть на противостоянии «российской агрессии».

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, поделившаяся своими впечатлениями от последней пресс-конференции Петра Порошенко.

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«Как я услышала, то, на чем он решил побеждать, — война с Россией», — сказала эксперт.

По ее словам, все очередные антисоциальные решения власти примут в первой половине года, а осенью будет сделана ставка на обострение ситуации в Донбассе, поскольку, судя по зашкаливающим антирейтингам власти, ей не с чем идти на грядущие выборы.

«С такими рейтингами единственное, с чем можно идти на выборы — это с обострениями на фронте. Получается, что власть сама себя загнала в такой тупик, что на фоне кровавых событий на востоке можно строить свою какую-то свою идентичность и делать избирательную кампанию. Этого, мне кажется, стоит очень опасаться, потому что других козырей у власти на сегодня нет», — резюмировала Дьяченко.