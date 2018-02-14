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Порошенко решился на звонок Путину
В понедельник состоялся телефонный разговор между президентам РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.
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Об этом сообщает украинский еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на свой источник в администрации президента Украины.
«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками», — цитирует издание свой источник.
Сообщается, что разговор был «не коротким» и состоялся по инициативе украинской стороны. Официальный сайт Кремля о нем не сообщает.
Метки: Владимир Путин, обмен пленными, Петр Порошенко
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