22.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко рвался на встречу с Путиным в Париже

Личная встреча президентов России и Украины не состоится раньше 2019 года. Об этом в эфире «Espreso TV» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, комментируя заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что встречи президентов все-таки проходят.

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«Зная на сегодняшний день глубину невосприятия друг друга, вряд ли такая встреча в принципе возможна до, как минимум, выборов в России, а, как максимум, до выборов на Украине», — сказал Бессмертный.

Он сообщил, что графики поездок Петра Порошенко в рамках «нормандского формата» никогда не предусматривали встреч тет-а-тет.

«Они проходили в присутствии либо канцлера, либо президента Франции. Хотя в паузах и перерывах президенты могли 5-10 минут говорить о чем-то. Особенно активно и эмоционально это происходило, когда шла процедура освобождения Надежды Савченко», — сказал Бессмертный.

При этом он признал, что Порошенко все-таки порывался пообщаться с Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Между мной и президентом была очень эмоциональная дискуссия, когда в Париже он пожелал встретиться с Путиным. Я был среди тех, кто категорически выступал против каких-либо формальных протокольных встреч. Потому что этому могли быть посвящены разные информационные сообщения», — сказал Бессмертный.