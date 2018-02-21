21.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко с ходу опозорился в суде над Януковичем — адвокат

Оболонский райсуд Киева удовлетворил сегодня ходатайство прокуратуры и разрешил президенту Украины Петру Порошенко дать показания на процессе по делу о госизмене своего предшественника Виктора Януковича в режиме видеоконференции.

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«Суду не принципиален формат, принципиально, чтобы обвинение и защита могли задать свои вопросы. Впервые в советской и украинской истории глава государства даст показания в суде», — сказал судья.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил протест против такого решения.

«На наш взгляд, это позор для президента Украины не дать показания лично. Шесть кордонов выставлено перед судом, саперы работают, полиция, национальная гвардия. Журналисты стояли в очереди час, люди не могли попасть на этот этаж. Мы считаем, что это попытка суда сберечь президента от неудобных вопросов защиты. У меня к нему 200 вопросов», — сказал Сердюк.

Судья пообещал дать защите в два раза больше времени на вопросы, чем обвинению. Прокурор, предупредил, что Порошенко придется прерываться на телефонные разговоры с правительством Дании и Госдепартаментом США.