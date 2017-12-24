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24.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Общество, Политика, Украина

Порошенко шокирован уровнем ненависти к нему со стороны украинцев


Президент Украины Петр Порошенко хочет начать свою следующую избирательную кампанию, имея рейтинг хотя бы на уровне 10 процентов поддержки населением.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Алексей Якубин, отметивший, что весной администрация Порошенко «начнет делать замеры по поводу того, начинать ли вообще президентскую кампанию».

«Поэтому мы уже сейчас видим появление на самом деле формирующих опросов, в которых подчеркивается, что Петр Алексеевич если не первый, то как минимум второй, что у него есть рейтинг. Он понимает, что для начала избирательной кампании нужно выходить хотя бы на уровень 10 процентов. Но как это делать, если у него нет такого рейтинга и очень высокий уровень антирейтинга — выше 50 процентов», — отметил эксперт.

«И этот антирейтинг сильно нервирует и Порошенко, и Банковую. Именно поэтому мы видим, что лихорадочно вбрасываются разные рейтинги почти каждую неделю. Петр Алексеевич понимает, что его реальная поддержка хорошо если на уровне 7 процентов», добавил Якубин.

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