24.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко шокирован уровнем ненависти к нему со стороны украинцев

Президент Украины Петр Порошенко хочет начать свою следующую избирательную кампанию, имея рейтинг хотя бы на уровне 10 процентов поддержки населением.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Алексей Якубин, отметивший, что весной администрация Порошенко «начнет делать замеры по поводу того, начинать ли вообще президентскую кампанию».

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«Поэтому мы уже сейчас видим появление на самом деле формирующих опросов, в которых подчеркивается, что Петр Алексеевич если не первый, то как минимум второй, что у него есть рейтинг. Он понимает, что для начала избирательной кампании нужно выходить хотя бы на уровень 10 процентов. Но как это делать, если у него нет такого рейтинга и очень высокий уровень антирейтинга — выше 50 процентов», — отметил эксперт.

«И этот антирейтинг сильно нервирует и Порошенко, и Банковую. Именно поэтому мы видим, что лихорадочно вбрасываются разные рейтинги почти каждую неделю. Петр Алексеевич понимает, что его реальная поддержка хорошо если на уровне 7 процентов», добавил Якубин.