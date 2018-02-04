04.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Порошенко скрыл страшные потери украинской армии


Раздувавшийся в последние дни на Украине пропагандистский миф вокруг «киборгов» в зоне т.н. АТО является попыткой властей скрыть страшные потери украинской армии в Донецком аэропорту.

О подробностях боёв за донецкий аэропорт корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал боец ВС ДНР Владислав Шинкарь, позывной «Шиба».

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«Можно сказать, что батальон «Восток» (третий батальон бригады «Восток», в котором я был заместителем командира батальона), с помощью других подразделений, которые там находились, уничтожил больше 65 единиц техники – танки, БМП, МТ-ЛБ и другая тяжёлая техника, не считая «Уралов». По нашим оценкам, было уничтожено примерно от 1 200 до 1 500 пехоты противника. После этого, в самом донецком аэропорту при штурме украинских военных погибло очень много людей», – вспоминает военный.

«Шиба» рассказал, что при штурме нового терминала погибло и немало ополченцев.

«По потерям с нашей стороны, за полгода погибло около двухсот человек. Это те люди, которые прошли через бригаду «Восток», которые там самоотверженно воевали, имели по нескольку ранений, но всё время возвращались обратно. К сожалению, многие из них погибли».

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