27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко снова обманул Запад с антикоррупционным судом

Международная организация Transparency International просит президента Украины Петра Порошенко отозвать законопроект об антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

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Об этом говорится в заявлении TI Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организация утверждает, что отдельные положения законопроекта № 7440 не соответствуют последним рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, проектом предусмотрена лишь совещательная роль Общественного совета международных экспертов, отрицательное решение которого может проигнорировать Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

В то же время Венецианская комиссия рекомендует предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Кроме того, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ, однако расширена до целого ряду преступлений, которые будут расследовать Национальная полиция и Госбюро расследований. Венецианская комиссия четко указывает, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Transparency также отмечает, что проектом определяются нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. В частности, кандидат кроме стажа работы и научной деятельности должен иметь опыт противодействия и борьбы с коррупцией в судебных учреждениях за рубежом.

«ТI Украина предлагает президенту Украины отозвать законопроект № 7440 и внести доработанный с учетом вышеуказанных рекомендаций Венецианской комиссии», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне был опубликован текст законопроекта Порошенко о создании антикоррупционного суда. Согласно нему судьей Высшего антикоррупционного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет, который имеет опыт профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией и соответствует всем требованиям.