03.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко сорвался с катушек и уже не реагирует на окрики Запада

Сегодняшней силовой зачисткой палаточного городка под Радой президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал, что он не боится не только ветеранов АТО, но и внешней реакции и осуждения Запада.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

«Ведь мы понимаем, что появление Саакашвили на Украине и его вторичное проникновение через польскую границу – это такие меры воспитания Порошенко со стороны его западных кураторов. Сегодня он продемонстрировал, что не собирается реагировать на замечания оттуда», — полагает эксперт.

По мнению политолога, Порошенко сделал то, что в 2014 году не сделал Янукович и позволил совершиться государственному перевороту.

«Порошенко понимает, чем чревата слабость. Жесткий разгон михомайдана, приказ на который безусловно дал лично Порошенко, — это демонстрация его как бы независимости и самостоятельности, ему как бы наплевать на то, что они скажут. Я не сомневаюсь, что последуют окрики от западных кураторов, но на них Порошенко готов уже не реагировать», — полагает Мартынов.