30.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко соврал об инвестициях в Украину на Давосском форуме

Заявление Порошенко о том, что «в этом году впервые у нас много инвестиций и такого, наверное, еще не происходило, как то, что мы сейчас имеем на рынке инвестиций», которое он сделал во время «Украинского завтрака» на Давосском форуме, не соответствует действительности.

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Об этом не пресс-конференции в Киеве заявил Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в то, что были договоренности о том, что к нам придут такие объемы инвестиций, которые могут кардинально изменить ситуацию в этом году. На этот год вопрос закрыт – все инвесторы уже нанесли Украину на свои инвестиционные карты, если они планировали сюда инвестировать. Открыт вопрос на следующий год. Но на следующий год после заявлений украинского политического руководства «вкладывайте в нашу страну потому что я ваш гарант» — это худшие заявления с 2000-х годов. У любого инвестора – американского, европейского, местного – совершенно логично возникнет вопрос: «А если не ты у власти?», — обратил внимание аналитик.

Он также отметил, что в среднем длительность инвестиционного цикла составляет 7 лет.

«Он не соответствует 4 — 5-летнему политическому циклу. Поэтому когда ты уже проинвестировал, тот, кто тебе все гарантировал, уже может быть в другой стране и не несет никакой ответственности как это было в случае с прежним президентом», — обратил внимание Устенко.