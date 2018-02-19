19.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко тайно пытается помириться с Путиным

Нельзя исключить того, что президент Украины и его команда вентилируют возможность восстановления экономических отношений с РФ хотя бы по грузинскому сценарию.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя состоявшийся недавно по инициативе украинской стороны телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

«Говорили якобы об освобождении заключенных, Минске. Но говорили четыре часа. Не знаю, можно ли только об освобождении заключенных говорить четыре часа. Крайне сомневаюсь и думаю, что комплекс вопросов был намного шире. На фоне нарастающей от Запада изоляции Украины нельзя исключить того, что президент его команда вентилируют возможность восстановления отношений с РФ хотя бы по грузинскому сценарию, когда экономика живет своей жизнью, а политика остается в законсервированном состоянии без дальнейшей эскалации», — отметил политолог.

По его словам, именно о перспективах дальнейшего экономического сотрудничества говорили президенты двух стран, «тестируя друг друга и проводя сверку всевозможных часов», а обмен и Минск стали лишь сопутствующей риторикой, необходимой для формального обоснования такого разговора.

«Тем более что экономические отношения между Россией и Украиной растут. Мы видим 39,9 роста товарооборота за прошлый год, мы видим бизнес, который постоянно ловят на этих отношениях, пытаются наказать. То есть бизнес, даже самый патриотический, пытается жить, как может, не сворачивая торговли, что, конечно, подталкивает власти к поиску каких-то рациональных экономических компромиссов хотя бы по грузинскому сценарию», — резюмировал Бортник.