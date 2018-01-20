20.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко теперь может применять армию в обход Конституции в любой точке Украины

Закон «о деоккупации Донбасса», принятый на днях Верховной Радой, наделил президента Украины колоссальными полномочиями, которые позволяют ему, в обход Конституции и парламента, единолично принимать судьбоносные для страны решения. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, теперь Порошенко может объявить подобие военного положения в любом населенном пункте страны и, руководствуясь собственными интересами, применить там армию и любые другие силовые структуры.

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«Вводится «деятельность по отпору вооруженной агрессии Российской Федерации», вот как сейчас этот термин определен. Ни Конституцией, ни другими законами эта деятельность не регламентируется, только этим законом. Фактически это военное положение.

Но введение военного положения требует от президента согласование с парламентом. А в данном случае президент единолично получил право использовать Вооруженные Силы Украины и другие силовые структуры (включая конкурентное Министерство внутренних дел, подчиняется все ВСУ), и президент напрямую будет руководить этим де-факто военным положением без военного положения», — заявил Бортник.