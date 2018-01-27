27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Порошенко умудрился трижды нагло соврать в интервью Bloomberg

Президент Украины Петр Порошенко распространяет недостоверную информацию в западных масс-медиа.

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Об этом в своем блоге пишет киевский экономист Виктор Скаршевский, отметивший, что Порошенко во вчерашнем интервью агентству Bloomberg «умудрился в течение 20 секунд трижды солгать».

«Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня, мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ», — заявил президент Украины.

По словам экономиста, в данном утверждении Порошенко содержится сразу три неправды.

«1) В украинской истории сотрудничества с МВФ, Украина несколько раз получала от 4-х до 9-и кредитных траншей от МВФ:

— Stand-By 1996-1997 — 9 траншей подряд; — Stand-By 1997-1998 — 4 транша подряд; — и, наконец, по программе EFF (аналогичная действует сегодня) Украина в 1998-2002 годах получила 8 траншей подряд. 2) Украина по текущей программе EFF никогда «полностью» не выполняла взятых на себя обязательств. В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года, черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. Т.е. менее 30%, а не «полностью». 3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%. Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?», — интересуется Скаршевский.