09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко узаконил пропагандистское вещание на Крым и ЛДНР

Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Документ предусматривает введение механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, «наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию», а также определение особых условий по переходу от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

На выполнение этого закона должны внедрить процедуру предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, в частности «граничащих с временно оккупированной территорией Украины — Автономной Республикой Крым и городом Севастополь, отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

В частности, документ позволяет Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдавать разрешения на временное вещание.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла данный закон 7 декабря 2017 года 241 голосом народных депутатов. В ходе обсуждения дискуссию вызвало определение «территорий с особым режимом вещания» из-за включения в них «приграничных районов». В качестве компромисса это определение с голоса исключили из текста документа.