27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Украина

Порошенко в Давосе поработал фотомоделью


На проходившем в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме президент Украины Петр Порошенко не проводил официальных встреч.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Алексей Якубин, по мнению которого, в Давосе Порошенко пытался продемонстрировать, что у него есть связь с западными элитами.

«В этом плане Давос воспринимается как презентация. Если говорить о каких-то ключевых встречах, то такими сложно назвать встречи на полях. У нас много рассказывают с кем встретился Петр Алексеевич, но на самом деле там все встречаются друг с другом. Это не рабочие, не официальные, а просто встречи на полях и совместные фотографии», — отметил эксперт.

По его словам, использование Порошенко Давоса для пиара стало попыткой «ответить на внешнеполитическую изоляцию», связанную с тем, что он совершает все меньше визитов в западные страны.

«Для него очень важно в этот предвыборный год показать, что у него есть выход на Запад», — полагает Якубин.

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