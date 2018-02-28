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Порошенко в Москве, Тимошенко с Турчиновым — во Львове: Что было бы, начни Янукович АТО в Киеве
Янукович проиграл Украину задолго до Евромайдана. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Владимир Корнилов.
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«Проиграл он после Харьковских соглашений, когда на этом резко остановил любую интеграцию с Россией и решил «умно», как он считал, играть на обе стороны. Начал эту кампанию по евроинтеграции. Все, после этого за него никто не хотел погибать. Его, мягко скажем, ненавидели в Крыму, в Луганске. В Донецке поддерживали, но бросаться на амбразуру никто не хотел», — сказал Корнилов.
С другой стороны, полагает он, если бы не капитуляция Януковича, никто бы никогда не узнал, на какие преступления способна украинская оппозиция.
«Если бы он начал АТО в Киеве, мы бы с вами не поверили в то что Турчинов, Тимошенко, Порошенко могли бы действовать так же. Сейчас бы Порошенко сидел в Москве и рассказывал, как он не прав. Тимошенко с Турчиновым организовывали бы оборону где-то во Львове. Аваков бы из Италии призывал подавить «этого тирана». Мы тогда не верили в то, что эти люди способны на то, что мы наблюдаем сейчас», — сказал Корнилов.
Метки: Владимир Корнилов
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