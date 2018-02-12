12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко ведет Украину к большой крови

В настоящее время президент узурпировал всю власть на Украине, которая вместо парламентско-президентской становится исключительно президентской.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу, что все идет к диктатуре, что фактически президентская вертикаль узурпировала власть в этой стране и вместо парламентско-президентской, мы становимся исключительно президентской. Меня это очень возмущает… Эта тяга к «сильной руке», мы знаем, чем она заканчивается — это будет военная хунта, демонстративные расстрелы на улицах и реки крови», — заявил Коцаба.