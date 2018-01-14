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Порошенко вляпался в новый скандал
Грузинский телеканал Rustavi 2 в своем Twitter обнародовал копию якобы собственноручно написанного в 2007 году обращения Петра Порошенко к главе ФСБ России.
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«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р. 3 февраля при въезде на территорию РФ в пункте паспортного контроля международного аэропорта «Пулково» был задержан российскими пограничниками, которые сообщили о запрете мне въезда в Россию.
Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является не объективным, так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей партии регионов.
В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область) и «Богдан» (Нижегородская область), создаю и предоставляю рабочие места россиянам, своевременно и в полном объеме уплачиваю налоги. Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына — Алексея. Во время моих визитов в Санкт-Петербург, а также ведения бизнеса в РФ ни я, ни мои близкие родственники к административной и уголовной ответственности не привлекались.
Прошу Вас разъяснить причины запрета мне въезда на территорию Российской Федерации и выдать заверенную копию соответствующего решения», — просил Порошенко главу ФСБ
Также обнародован еще один документ, в котором Порошенко брал на себя обязательство «неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участия в деятельности, направленной против интересов РФ». Также он написал, что к действиям российских пограничников претензий не имеет.
Любопытные подробности в комментариях к записи журналистки Валерии Ивашкиной на ее странице в Facebook добавил депутат Верховной Рады от БПП Сергей Лещенко.
«Тогда Порошенко решал вопрос снятия запрета на въезд через УПЦ Московского патриархата», — сообщил депутат.
Одни читатели тут же поинтересовались, почему Лещенко не сообщил об этом в 2014 году. Другие высказали предположение. что в таком случае его могли бы не включить в избирательный список президентской партии, по которому Лещенко стал депутатом парламента.
Метки: Липецкая кондитерская фабрика, Петр Порошенко, Сергей Лещенко
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