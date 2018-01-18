18.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко во Львове встретился с генерал-губернатором Канады

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт вместе с начальником штаба обороны страны генералом Джонатаном Вэнсом в четверг, 18 января, прибыла во Львов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Встреча Жюли Пейетт с Петром Порошенко началась во Львовском Дворце Потоцких.

«Очень рад приветствовать Генерал-губернатора Канады госпожу Жюли Пейетт и канадскую делегацию с визитом в Украине», — написал Порошенко у себя в Twitter, разместив фото встречи.

Ранее о прилете во Львов рассказала Пейетт. В своем сообщении в соцсети они отметила, что ее тепло встретили в Украине.

«Прилетела во Львов из Канады. Теплый прием украинскими чиновниками», — подписала Паетт, фотографию, где ее встречают с хлебом и солью женщины в национальных костюмах.

Ранее сообщалось, что во время встречи Порошенко и Пейетт будут обсуждаться вопросы двухстороннего сотрудничества, в частности, в сфере обороны.

Надзвичайно радий вітати Генерал-губернатора Канади пані @GGJuliePayette та канадську делегацію з візитом в Україні pic.twitter.com/pTAnRRulwG — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.

«Во время встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления особого партнерства между Украиной и Канадой, в частности в сфере безопасности. Запланировано также совместное посещение Международного центра миротворчества и безопасности, где в рамках канадской миссии UNIFIER осуществляется подготовка украинских военнослужащих», — сообщается на сайте президента.

Кроме того, Порошенко в твиттере похвастал ростом обьемов торговли с Канадой.