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Порошенко выстрелил себе в ногу
Патологическая жадность и авторитарные замашки Петра Порошенко обернутся для Украины горьким похмельем
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Об этом, давая оценку депортации с Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, мнение которого приводит киевская интернет-газета «Страна».
«Петр Порошенко выстрелил себе в ногу. Он думает, что высылка Саакашвили решит его проблему продолжения пребывания у власти. А он только объединит своих оппонентов. Проблема Порошенко — не только и не столько Саакашвили, а патологическая жадность, которая на фоне беднеющих граждан играет новыми красками. Помноженное на авторитарные замашки, это создает гремучий коктейль, который обернётся похмельем для всей страны: мы не просто теряем деньги, мы теряем время с Порошенко. А его точно не вернуть уже назад», — сокрушается депутат.
Примечательно, что Лещенко избран депутатом ВР по спискам президентской партии. Став нардепом, он начал жестко критиковать Порошенко, но тем не менее выходить из фракции БПП не собирается.
Метки: Петр Порошенко, Сергей Лещенко
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