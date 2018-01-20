20.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко взялся управлять войной. И это может стоить жертв

Т.н. закон о реинтеграции Донбасса не имеет механизмов реальной интеграции региона в состав Украины, он просто сосредотачивает управление конфликтом в руках Петра Порошенко. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту, это просто закон об управлении войной. Ни одного положения, которое касалось бы инструментов, алгоритмов, планов, дорожных карт по реинтеграции Донбасса в состав Украины, — политического, правового, социального, экономического, культурного, информационного, — там нет. Он в принципе не об этом. Очевидно, что не эта цель стояла перед законодателями. Очевидно, что стояла цель, прежде всего, управления конфликтом.

Скорее всего, это — ручное управление, которое получил президент, минуя парламент, поскольку, если бы АТО сменили на военное положение, президенту необходимо было бы согласовывать это с парламентом.

АТО — это был определенный правовой режим, так же, как и военное положение, и он сменяется на режим, который не имеет законодательного определения нигде в законодательстве Украины, кроме этого закона. Называется он «отпор вооруженной агрессии РФ». Это противостояние РФ не регламентируется никаким законом, только есть небольшая процедура в рамках этого закона, которой установлено, что теперь военной, политической ситуацией в зоне конфликта будут руководить ВСУ, которым будут подчиняться все остальные органы, включая конкурирующее МВД. А руководителя этого руководящего органа будет определять своим указом лично президент.

Смотря на фигуру Петра Алексеевича, у меня огромные опасения в отношении того, что ручное управление конфликтом может стоить Украине новых жертв, особенно в преддверии выборов 2019 года», — сказал эксперт.