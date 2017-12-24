24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко закатил пьянку, когда на фронте гибли солдаты

Петр Порошенко со своей фракцией в парламенте закатил гулянку в принадлежащем президенту-олигарху клубе «5-й элемент» — в то время как на фронте гибли украинские солдаты.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил друг главы МВД Арсена Авакова экс-боевик АТО Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, главнокомандующий не имеет морального права отмечать корпоративы, пока в стране идет война.

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«Я считаю, что, Петр Алексеевич, проводить корпоративы, веселье, когда ваша территория находится под прямым огнем противника, когда гибнут ваши солдаты. Вы главнокомандующий, у вас позавчера погибло два человека, погибли ваши подчиненные — вы идете и дальше веселитесь со своей фракцией. Это аморально, Петр Алексеевич… Все знают о том, что в «5-м элементе» фракция БПП праздновала новогодние праздники», — заявил Кива.