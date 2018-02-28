28.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Порошенко запускает «корабль мёртвых»

Экстренно объявленная пресс-конференция Петра Порошенко, всего скорее, преследует цель презентовать новую президентскую партию, которая спешно «сколачивается» с прицелом на попытку переизбраться на второй срок.

Об этом в своем блоге пишет телеведущий канала «1+1» Александр Дубинский.

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«По моим данным, Петр Алексеевич торопиться объявить нам о создании объединенной правящей партии, с которой он пойдет на выборы, в надежде на второй срок.

Партия эта будет называться или «Объединенная сила» или «Объединенная европейская сила» (европейская — это реверанс Петиному безвизу). И будет включать в себя БПП-Кличко, Народный фронт и Гройсмана.

По состоянию на вчерашний вечер, распределение долей нового акционерного общества было таким:

— 50% парии переходят по контроль Порошенко и Кличко

— 30% отданы Яценюку и его Народному фронту

— 20% переходят к Гройсману, как откупные за его политические не-амбиции.

Новосозданная структура выдвигает своим единым кандидатом в президенты Петра Порошенко и будет поддерживать его всеми имеющимися ресурсами. В том числе, финансовым ресурсом Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Такое объединение — вынужденная мера перед угрозой победы на президентских выборах Тимошенко и последующего раскулачивания «майдановских властей» в пользу «новоприбывших».

При этом нужно понимать, что, несмотря на удачное для Порошенко стечение обстоятельств и кажущуюся консолидацию вокруг его фигуры недавних оппонентов, — его все так же продолжают ненавидеть все участники этого альянса поневоле», — рассуждает Дубинский.

«Если Порошенко действительно уболтал НФ и Гройсмана на союз, то это — приглашение на «корабль мертвых». Суммирование негатива. И НФ, и Гройсман, и даже Кличко имели бы шансы в случае объединения. Но без Порошенко и Луценко. Петр Алексеевич токсичен как в мире, так и в Украине. Луценко – то же самое. Да, административные рычаги для фальсификации выборов есть — но это всегда чревато майданом. Ну и договороспособность Петра Алексеевича — о ней слагают легенды. Думаю, что «кидать» концессионеров он начал еще до заключения договора. Да и сами ваши эти «квоты» — сугубо коррупционное явление. Вы ведь не труд и ответственность делите — а тупо бабки», — комментирует экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.