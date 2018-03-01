01.03.2018, Москва, Владимир Гладков

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Послание Порошенко обращено к американцам – ради денег

На своей вчерашней пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко «изо всех сил изображал для потерявших интерес к Украине американцев картинку с образом России-агрессора, чтобы дальше выклянчивать деньги у США».

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Такое мнение во время телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» высказал экс-глава израильского бюро по связям с евреями СНГ и стран Балтии «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главная проблема Петра Порошенко в том, что ему нужна помощь США и Европы. Соединённые Штаты уже давно забыли, зачем они заварили эту кашу. В американском государственном аппарате тех, кто в 2014 году всё это начал, уже давно нет. А новые не знают, на кой чёрт им сдалась эта Украина и что с ней делать. Поэтому Порошенко нужен образ врага – то есть России, ему нужно сказать, что идёт война, ему нужно, чтобы США давали деньги», – заявил Кедми.

«Одно правильно, что сказал Порошенко: проблемы должны решать граждане Украины. Но если они терпят эту мерзость, то так им и надо», – подытожил он.