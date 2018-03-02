02.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина

Послание Путина вселило ужас в украинских экспертов


Главной задачей следующего политического цикла для России будет решение проблемы, которую представляет собой Украина.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, по мнению которого, на Украине осталось недооцененным послание президента РФ Федеральному собранию.

Эксперт полагает, что в первую очередь послание предназначалось для внутренней российской аудитории и связано с предстоящими выборами.

«Но в то же время месседжи милитаристские, месседжи о неготовности уступать какие-либо свои позиции, в том числе в противостоянии с Западом, безусловно, будут иметь тяжелые последствия и для ситуации в Украине, которая сегодня является одним из фронтов геополитического противостояния между Россией и США», — подчеркнул Бортник.

По его словам, во второй половине 2018 года для Украины «наступает очень опасный период», когда завершится чемпионат мира по футболу а Путин в четвертый раз станет президентом.

«Не знаю, пойдет ли Путин еще, сможет ли он физически, потому что через шесть лет ему будет хорошо за 70, как и всему ближайшему окружению. Поэтому, думаю, главной задачей следующего политического цикла для России будет решить проблему Украины. Риски и давление будут возрастать. Согласится ли Запад повышать ставки при этом — большой вопрос», — заявил политолог.

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