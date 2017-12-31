31.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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После Коцюбинского взялись за Пушкина: в Чернигове с постамента украли бюст русского классика

В Чернигове неизвестные украли бюст поэта Александра Пушкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Похищение заметили утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.





Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.

«В окупацию простоял, а тут бл#дь, суки,быдло какоето всё испахабило, слов нет», — комментирует новость один из читателей черниговского издания.

Впрочем, нашглись и такие, кто увидел в происшествии «русский след»:

«Такое впечатление, что в городе действуют рашистские кроты», — написал пользователь с ником Добрый Дух.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в декабре уходящего года в Чернигове неизвестные похитили бронзовый бюст с могилы классика украинской литературы Михаила Коцюбинского весом более 100 кг.