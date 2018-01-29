29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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После кори — гепатит: в Николаеве госпитализированы 42 человека

В Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А по состоянию на 28 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщают в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

В областной инфекционной больнице 42 человека, у 40 диагноз подтвержден. В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка. Возбудителя инфекции в Николаеве не выявили.

Напомним, 22 января сообщалось, что в больницах Николаева находятся 55 человек с подозрением на гепатит А, у 47 диагноз подтвержден.