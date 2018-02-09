09.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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После польского закона галичане в ужасе чешут разные места

После принятия в Польше закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН-УПА, украинские заробитчане в Польше оказались под ударом.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Мы очень недооцениваем принятый в Польше закон в части преследования лиц, которые придерживались украинской националистической идеологии и сотрудничали с Третьим рейхом», — полагает эксперт.

По его мнению, принятый в Сейме закон» бьет по социально-экономической базе украинского правого движения на Западной Украине».

«Я общаюсь с некоторыми бизнесменами, которые баллотировались там в местные советы. Теперь они чешут разные места и думают, как они будут вести бизнес в Польше. Многие простые люди, сезонно работающие в Польше, тоже думают, что будет, если станет известно, что они являются сторонниками того или иного правого движения. Праворадикализированная украинская диаспора в Польше вообще в шоке», — сказал политолог.

Он добавил, что украинских заробитчан фактически ставят перед выбором — продолжать поддерживать бандеровцев или сохранить право собирать клубнику в Польше.

«Второй удар — по электоральной стратегии власти. Напомню, что ключевым сегодня является то, что мы из нашего страшного, темного прошлого идем в светлое западное будущее. Но нам прямо говорят, что с такой трактовкой истории, как говорил один из польских политиков, «с Бандерой» в ЕС не войдешь. Это серьезно подрывает все евровещи, которые власть пытается транслировать в украинское общество. И еще больше будет подрывать, как и позиция Венгрии», — предупреждает Бортник.