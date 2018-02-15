15.02.2018

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После статьи Суркова в Киеве признали Украину отсталым хутором

Опубликованная 14 февраля на сайте журнала «Русский пионер» статья называемого «куратором Донбасса» помощника президента РФ Владислава Суркова «Валентинка в багровых тонах» вызвала нешуточный всплеск эмоций в украинской блогосфере.

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Стоит отметить, что публикация Суркова вообще не имеет отношения к Украине, а речь в ней идет о проблематике наступления матриархата на современное западное общество.

«О колонке Суркова для «Русского пионера» к 14 февраля. Риторический вопрос: в нашей нынешней власти кто-нибудь способен написать нечто подобное по содержанию, форме и красоте слога? Перехватываю замечание и допускаю, что за него написали или по крайней мере помогли. Хорошо: с помощью литературного негра, но годный текст. К дате или просто так. Я затрудняюсь ответить. Бывших журналистов среди депутатов прошу не предлагать. Ваши варианты?», — поинтересовался на своей странице в Facebook украинский журналист Денис Рафальский.

При этом в комментариях к посту многие заявили, что Сурков не нуждается в литературных неграх.

«Я знаю, что Юрьевич пишет сам, и очень хорошо пишет, с метафорами и аллегориями», — подчеркнул политолог Кость Бондаренко.

В свою очередь экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин признал, что украинские политики далеки от уровня Суркова.

«Да о чем говорить. Наша «элита» даже о вопросах таких не задумывается. Отсталый хутор на задворках мировой политической галактики, где до сих пор дерутся за грушу на меже», — написал Волошин.

«С такими-то противниками надо самим не задних пасти», — приходит к выводу Рафальский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде Суркова признали куда более опасным, чем командиры ЛДНР.