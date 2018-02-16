16.02.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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После статьи в «ПолитНавигаторе» дончане благодарят «Тайгу» даже на улицах

Вышедшая в январе 2018 г. на «ПолитНавигаторе» статья об освобожденном из плена жителе Полтавы Владиславе Жуке, позывной «Тайга», предупреждавшем Новороссию о вылетах боевых истребителей карательных войск с Миргородского аэродрома, вызвала широкий резонанс.

Неравнодушному пенсионеру довелось на своем опыте узнать, какие люди живут в Донбассе и что значит их благодарность. На статью откликнулись сотни людей, причем, не только жителей Донбасса, но и россиян, стран СНГ. Откликнулись мирные жители ЛДНР, военнослужащие, ополченцы.

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Масштаб реакции вполне объясним – в мае-июле 2014 года украинские истребители не только причиняли существенный урон ополчению, но и в прямом смысле терроризировали мирное население Новороссии: регулярно наносили удары по улицам, жилым домам, другим гражданским объектам. Гибли сотни простых людей, причисленных киевской камарильей к «террористам».

«Сушка» — летающий танк, это грозное оружие; шедевр советской инженерной мысли. Вот только в СССР никто и предположить не мог, что огневой потенциал боевых машин будут использоваться для расстрела жилых домов. Каратели не брезговали уничтожать дома вместе с мирными жителями при помощи авиации, причем, обрушались целые подъезды и гибли десятки гражданских.

К счастью, к второй половине августа 2014 г. украинская авиация понесла невосполнимые потери. В этом есть существенная заслуга Владислава Жука, своевременно предупреждавшего ополчение.

После выхода материала, «Тайга» внезапно к собственному смущению осознал, что стал знаменит. Вначале пенсионера, получившего в украинском плену инвалидность, неравнодушные люди нашли в социальных сетях и стали выяснять, как они могут поддержать человека, дело которого сочли героическим.

Вскоре Владислав Жук понял: пускай в Новороссии он впервые, вокруг него свои, практически родные, люди. В общежитие к «Тайге» начали приходить простые дончане: кто-то принес домашний пирог, кто-то материи для благоустройства комнаты, посильную помощь деньгами… Крайне непростая жизнь недавнего военнопленного и его пожилых товарищей по несчастью начала постепенно налаживаться.

«Я очень удивился, когда меня начали останавливать на улицах незнакомые люди, ведь я в Донецке чужой. Оказалось, что нет – жители Донецка, прочитавшие на «ПолитНавигаторе» мою историю, стали узнавать меня в лицо. Стали останавливать, благодарить, расспрашивать о том, чем бы они могли мне помочь», — рассказывает Владислав Жук.

Узнав о трудностях, с которыми пришлось столкнуться «Тайге» после освобождения из плена, бойцы 1 Славянской бригады в буквальном смысле слова взяли шефство над пожилым мужчиной. Привезли необходимую бытовую технику; оказывают помощь продуктами и медикаментами. В общем, нашли возможным выразить благодарность человеку, который три месяца спасал население ЛДНР от авианалетов, а затем три года маялся в тайной тюрьме СБУ, в Киевском СИЗО, на «крытке»…

После трех лет мучений Владислав Жук, наконец, оказался среди единомышленников. Есть вера в то, что теперь у «Тайги» все будет хорошо – с помощью неравнодушных людей жизнь в Новороссии понемногу наладится. «Тайга» также очень надеется на помощь чиновников: он просит немного ускорить оформление документов, без которых Владислав Жук не может ни лечение получить, ни пенсию оформить.