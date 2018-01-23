23.01.2018

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После Януковича Украина получила настоящие диктаторские законы

По сравнению с тем, что было принято Верховной Радой за последние три с половиной года, так называемые «законы 16-го января», принятые в 2014-м и названные «диктаторскими», кажутся маргинальными инструкциями.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте базово исходить из того, что тогда было плохо, законы именно «диктаторские», значит, те, кто пришел к власти, используя критику этих законов, минимум должен был их не просто не повторять, а и, конечно же, не усиливать и не увеличивать их количество. Потому что в совокупности количество законов, которые были приняты уже новыми властями, выглядит гораздо более страшнее и антидемократичнее, чем те, которые были 16-го января… Я считаю, что «законы 16-го января» на фоне того, что уже правящие власти приняли, выглядят маленькими маргинальными инструкциями», — заявил Портнов