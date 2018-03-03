03.03.2018, Москва, Елена Острякова

2 565 просмотров

После зачистки саакашистов Украину захлестнут новые майданы

Украинская власть поняла, что может сохраниться только силовыми методами и начала их применять. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов, давая оценку силовой зачистке палаточного городка саакашистов и боевиков так называемой «АТО» в центре Киеве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Власть, воспользовавшись для себя удачным моментом, решила проблему с частью оппозиции. Это характеризует суть украинской власти, которая под разговоры о демократии применяет силовые методы. Она понимает, что только так она может сохраниться», — сказал Денисов.

При этом он полагает, что оппозицию это не устрашит и не остановит.

«Украина входит в предвыборный год, и страну ожидает еще много протестов. Просто под другими наименованиями», — сказал Денисов.