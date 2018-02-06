06.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Последние мгновения майора Филипова

3 февраля при выполнении облёта зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб выпущенной из ПЗРК ракетой был атакован и сбит российский штурмовик Су-25. Пилот штурмовика, майор Роман Филипов, успел доложить командованию об атаке с земли и до последнего пытался удерживать в воздухе подбитую машину.

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Несмотря на все усилия, повреждённый штурмовик рухнул вблизи населённого пункта Телль-Дебес, находившемся под контролем террористов. Лётчику удалось вовремя катапультироваться. Душманы немедля собрали группу захвата и очень быстро обнаружили обломки упавшего самолёта. Вскоре они вышли на место приземления лётчика и плотно обложили его с целью захвата живьём.

Майору Роману Филипову осталось только принять свой последний бой, чтобы отдать жизнь как можно дороже. На месте боя был обнаружен табельный пистолет Стечкина, одна полностью опустошённая и две наполовину расстрелянные обоймы, свидетельствующие о том, что неравный бой был коротким и жарким. Роман Филипов швырнул в душманов несколько гранат и последней взорвал себя вместе с несколькими окружившими его врагами.

На снятом террористами видео слышно, как тяжелораненый лётчик с криком «Это вам за пацанов!» взрывает последнюю гранату. Прореженные осколками «духи» медленно и с опаской окружают тело лётчика…

Очень скоро стало известно, что ракета была выпущена с территории, на которой орудуют шайки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» – прошедшей «ребрендинг» сборной солянки из ошмётков сирийских нусрачей и других террористических недобитков, всё ещё действующих в «Большом Идлибе».

Уже в воскресенье российский воинский контингент в Сирии провёл операцию возмездия, ударив высокоточным оружием по площадям, откуда был зафиксирован роковой выстрел из ПЗРК. По данным Минобороны РФ, очистительным огнём было уничтожено не менее 30 нусрачей.

В настоящий момент в том же районе группами сил специальных операций Сирийской армии ведётся поиск отстрелянных тубусов с целью определения «благодетелей», передавших террористам опасное оружие. Поисковую операцию прикрывают с воздуха ВВС Сирии.

На случай, если тубусы от ПЗРК не будут найдены (а такое вполне вероятно, чтобы не подставлять дающую матчасть руку), в районе, над которым произошло поражение штурмовика, также проводится поиск фрагментов ракеты, которые также способны многое рассказать о типе ракеты и месте её происхождения.

Американская сторона, очень любящая вкладывать высокоточное оружие в шелудивые лапы всевозможных мерзавцев, начала глухо бухтеть «ПЗРК не наш», как будто на воре внезапно загорелась шапка.

Сайт The Aviationist со ссылками на арабский источник приводит подробности, из которых следует, что штурмовик майора Филипова был сбит ракетой людьми из автомобиля, взявшегося непонятно откуда. И «это были не боевики, контролирующие территорию вокруг города Масаран». Источник также сообщает, что неизвестные собирались сбить из ПЗРК ещё один российский Су-25.

Кроме того, свидетели поражения самолёта ракетой рассказывают, что ракета угодила в цель несмотря на отстрел штурмовиком тепловых ловушек, из чего следует, что не одна Россия испытывает новейшее оружие в условиях сирийской войны.

Пока что в версиях о происхождении ПЗРК недостатка нет. Ряд военных экспертов и журналистов утверждают, что штурмовик Романа Филипова был сбит из «стингера», попортившего немало крови нашим ВВС ещё в Афганистане. По другим данным, ПЗРК к террористам пришёл из Украины.

Последний бой русского лётчика не прошёл незамеченным во всём мире. Пользователи интернета из разных стран, в том числе и из геополитических недругов России, по достоинству отметили мужество и воинский дух Романа Филипова, сравнивая его с героями Великой Отечественной.

Майор Роман Филипов, 1984 года рождения, был грамотным лётчиком-штурмовиком первого класса, за его плечами был сирийский боевой опыт. Лётчиком хотел стать с детства. В 2006 году окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища. Служил в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку (село Черниговка Приморского края). Прошёл все ступеньки от старшего лётчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа, откуда и был откомандирован в состав Авиагруппы ВВС России в Сирии. Неоднократно принимал участие во всероссийских военных манёврах «Авиадартс», где в 2013 году занял второе место среди штурмовиков.

У погибшего лётчика осталась семья, осиротела четырёхлетняя дочь…

Сбитый самолёт Су-25 (бортовой номер 06) сначала был приписан к авиаполку на Кубани, а в 2014 году передислоцирован в Крым, где числился в составе 37-го смешанного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В настоящий момент ППД полка Романа Филипова находится на авиабазе «Гвардейское».

Этот незначительный факт вызвал массу спекуляций и взрыв упыриной радости среди кастрюлеголовой «спильноты», распустившей слух о том, что Роман Филипов был родом из Крыма и до воссоединения с Россией проходил службу в украинских ВВС. Цитировать высказывания «спильноты» – только грязь разводить. Всякий, кому довелось общаться с этим контингентом, могут легко представить их комментарии.

Как стало известно буквально вчера, некоторым упоротым энтузиастам пляска на костях не пошла на пользу: брошенный в другого человека бумеранг совершил кармическую петлю, вернулся и пробил наплечную кастрюлю навылет. Авторский коллектив ура-патриотических комиксов о похождениях «спецпризначеньцев» Кия, Хорива, Щека и сестрицы их Лыбеди понёс невосполнимую утрату.

Хочется сказать свидомым некрофилом задушевное слово, чтобы не слишком радовались. Ведь боевые товарищи и сослуживцы погибшего героя Романа Филипова имеют глаза и наверняка принимают к сведению всю эту собачью свадьбу, устроенную в бандеровском лагере. Боевые лётчики России не будут вступать в дискуссии и перепалки с негодяями, а тихо помянут погибшего товарища и крепко запомнят, как над его смертью глумились майданные бесы. И в том случае, когда им будет отдан приказ, они будут твёрдо знать, что за мразь попала в их бомбовый прицел.

Осталось только добавить, что президентом РФ подписан Указ о присвоении майору Филипову звания Героя России. Его тело доставлено на Родину и 8 февраля состоятся похороны со всеми почестями. В городах Воронеже, Владивостоке и Калиниграде именем Романа Филипова собираются назвать улицы.

Мгновенья раздают – кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие…

Светлая память Герою России!