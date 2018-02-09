09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Последняя встреча в Волкером повергла в шок украинских чиновников

Украинские чиновники и депутаты обливаются холодным потом после встреч со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом в эфире канала PolitWera заявил украинский политолог, эксперт по США Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, по итогам последней встречи с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, Волкер стал оказывать на украинскую верхушку беспрецедентное давление.

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«Наши депутаты после встреч с Волкером в ужасе выходят. Послушайте, он не панькается, Волкер, он Волкер, а не Уолкер, он не виски, поймите, он не «гулящий», walk, он очень строг и суров, на самом деле.

Волкер получил достаточно большой карт-бланш от Суркова, когда Сурков сказал, что «это приемлемый вариант, мы его начинаем рассматривать, а как ваши подопечные, а как ваш Петя, что он поет? Вы от него исполняете арию или как? А как ваши кролики?».

Волкер приезжает к кроликам и говорит: «Товарищи кролики, я договорился с медведем о том-то, том-то и том-то, а мне пофиг, что вам это не нравится. Не рассказывайте мне, почему это нельзя делать, думайте, как это сделать». Примерно так», — заявил Джангиров.