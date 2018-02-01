01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Послы G7 выдвинули ультиматум Украине, обьяснив, что делать и кому отчитываться

Группа послов стран Большой семерки определила приоритетные направления работы по поддержке Украины на 2018 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в пресс-службе канадского представительства в группе послов G7 в Киеве по поддержке Украины.

Согласно сообщению, главными приоритетами для украинской власти, по мнению группы послов Большой семерки по поддержке реформжолдны стать:

-Создание независимого Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

— Обеспечение независимости, эффективности и способности национальных институтов, которые борются с коррупцией; улучшение функционирования системы электронного декларирования для государственных служащих и политических партий и снятие требований э-декларирования для активистов борьбы с коррупцией.

-Завершение обновления судебной системы, усиление подотчетности и независимости судов, мониторинг внедрения судебной реформы и продолжение реформы Генеральной прокуратуры.

-Реформирование Государственной налоговой службы, таможенной службы и финансовой полиции и сохранение фискальной стабильности.

-Внедрение дальнейшей дерегуляции в сочетании с приватизацией государственных предприятий и банков и улучшение корпоративного управления на государственных предприятиях.

-Внедрение принципов Третьего энергетического пакета ЕС, обеспечение эффективного корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины» и других энергетических государственных предприятий, продолжение диверсификации поставок энергии и улучшение ядерной безопасности.

-Обеспечение выполнения условий программы МВФ и закладка законодательных основ земельной реформы.

-Внедрение эффективной реформы децентрализации.

-Продолжение всесторонних реформ избирательной системы в соответствии с определенными европейскими обязательствами и стандартами, что предполагает минимум год для внедрения перед выборами 2019 года.

-Развертывание реформы государственного управления и заполнение ряда правительственных вакансий качественными кандидатами, включая членов Центральной избирательной комиссии, аудиторов НАБУ, главы НБУ, уполномоченного по правам человека и регуляторов энергетики.

-Внедрение только что принятой на законодательном уровне системы здравоохранения граждан, в том числе в сельской местности.

-Обеспечение, насколько это возможно, защиты людей, пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения, их свободы передвижения и доступа к основным услугам, включая пенсии и социальные выплаты.

-Продолжение внедрения пенсионной реформы.

-Принятие законодательства и создание возможностей для управления, чтобы обеспечить выполнение основных целей, изложенных в Стратегическом оборонном бюллетене, которые включают: успешный переход к гражданско- и демократически подотчетных Вооруженных сил Украины до конца 2020 года; внедрение прозрачного процесса составления оборонного бюджета и проведения закупок, а также подотчетных международных транзакций.

-Продолжение реформы безопасности общественного сектора, в частности полиции и служб безопасности.

Отмечается, что эти направления для Киева будут пересматриваться и обновляться при необходимости ежеквартально.