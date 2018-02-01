|7 585 просмотров
Послы G7 выдвинули ультиматум Украине, обьяснив, что делать и кому отчитываться
Группа послов стран Большой семерки определила приоритетные направления работы по поддержке Украины на 2018 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщили в пресс-службе канадского представительства в группе послов G7 в Киеве по поддержке Украины.
Согласно сообщению, главными приоритетами для украинской власти, по мнению группы послов Большой семерки по поддержке реформжолдны стать:
-Создание независимого Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
— Обеспечение независимости, эффективности и способности национальных институтов, которые борются с коррупцией; улучшение функционирования системы электронного декларирования для государственных служащих и политических партий и снятие требований э-декларирования для активистов борьбы с коррупцией.
-Завершение обновления судебной системы, усиление подотчетности и независимости судов, мониторинг внедрения судебной реформы и продолжение реформы Генеральной прокуратуры.
-Реформирование Государственной налоговой службы, таможенной службы и финансовой полиции и сохранение фискальной стабильности.
-Внедрение дальнейшей дерегуляции в сочетании с приватизацией государственных предприятий и банков и улучшение корпоративного управления на государственных предприятиях.
-Внедрение принципов Третьего энергетического пакета ЕС, обеспечение эффективного корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины» и других энергетических государственных предприятий, продолжение диверсификации поставок энергии и улучшение ядерной безопасности.
-Обеспечение выполнения условий программы МВФ и закладка законодательных основ земельной реформы.
-Внедрение эффективной реформы децентрализации.
-Продолжение всесторонних реформ избирательной системы в соответствии с определенными европейскими обязательствами и стандартами, что предполагает минимум год для внедрения перед выборами 2019 года.
-Развертывание реформы государственного управления и заполнение ряда правительственных вакансий качественными кандидатами, включая членов Центральной избирательной комиссии, аудиторов НАБУ, главы НБУ, уполномоченного по правам человека и регуляторов энергетики.
-Внедрение только что принятой на законодательном уровне системы здравоохранения граждан, в том числе в сельской местности.
-Обеспечение, насколько это возможно, защиты людей, пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения, их свободы передвижения и доступа к основным услугам, включая пенсии и социальные выплаты.
-Продолжение внедрения пенсионной реформы.
-Принятие законодательства и создание возможностей для управления, чтобы обеспечить выполнение основных целей, изложенных в Стратегическом оборонном бюллетене, которые включают: успешный переход к гражданско- и демократически подотчетных Вооруженных сил Украины до конца 2020 года; внедрение прозрачного процесса составления оборонного бюджета и проведения закупок, а также подотчетных международных транзакций.
-Продолжение реформы безопасности общественного сектора, в частности полиции и служб безопасности.
Отмечается, что эти направления для Киева будут пересматриваться и обновляться при необходимости ежеквартально.
Метки: G7, колониальная демократия, Украина, ультиматум
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.