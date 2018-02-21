21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Украина

Посол ЕС в Киеве пожаловался на трудности в модерниззации пограничных с Украиной КПП


В реализации проекта Евросоюза, предусматривающего модернизацию пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности, однако решение о сворачивании проекта не принималось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на брифинге в Харькове.

«Действительно, мы столкнулись с проблемами в реализации этого трансграничного проекта», — отметил он.

В чем именно заключаются трудности, Мингарелли не уточнил, сославшись на то, что не принимает непосредственного участия в проекте.

По словам главы представительства ЕС, решение о сворачивании проекта не принималось. «Я не могу вам сказать, что решение о прекращении этого проекта уже принято», — сказал он.

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