Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, ЕС, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Посол ЕС заявил украинцам,что им следует бояться России и коррупции


Украина стоит «перед лицом российской агрессии» и внутренних вызовов своей безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, выступая на круглом столе «Угрозы безопасности Украины и других стран Восточного партнерства: возможные ответы» в Киеве.

«В ЕС мы видим два источника угроз безопасности Украины и ее соседей. Прежде всего, очевидно, это конфликт с Россией и второе направление — это неэффективное управление, слабые институции, отсутствие верховенства права, которые делают Украину и другие страны региона более терпимыми к внутренним и внешним угрозам», — сказал он,

Мингарелли отметил, что военный конфликт уже привёл к гибели более 10 тыс. человек, вынужденному перемещению 1,6 млн человек, более 1 млн беженцев в соседних странах.

Кроме того, посол указал на экономические вызовы, с которыми сталкивается Украина. «Совершенно ясно, что с оккупацией частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабела. В частности, в индустриальном производстве», — добавил дипломат.

В то же время глава представительства ЕС подчеркнул важность проведения реформ в Украине по тем лекалам, которые навязывает ЕС и МВФ.

«Соглашение об ассоциации включит экономику Украины в единый рынок ЕС, это также путь к укреплению сопротивляемости Украины к любому виду внутренних и внешних вызовов», — резюмировал посол.

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