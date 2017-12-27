27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Поставлять газ на Украину теперь будут фирмы Ахметова, Фирташа и Тигипко

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензии на поставку природного газа ООО «ДТЭК Нафтогаз» Рината Ахметова и ООО «Химвектор», конечным бенефициаром которого через кипрскую «Валанокс Инвестментс Лимитед» является Дмитрий Фирташ.

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Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сайт комиссии.

Лицензию также получили «дочка» швейцарского трейдера DufEnergy ООО «Дюфэнерджи Украина», ООО «Фортэкс Энерджи» CEO WOG Сергея Корецкого, ООО «ТАС Энергия Страны» Сергея Тигипко, подконтрольный НК «Роснефть» ЧАО «ЛИНИК» и специализирующаяся на торговле LPG ООО «Стартнафта Украина».

В целом комиссия выдала соответствующие лицензии 24 компаниям.

Как сообщалось, по состоянию на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украине. В частности, лицензии получили крупные мировые компании и трейдеры в лице Trafigura, Engie, MET.