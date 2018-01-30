30.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Пострадавший от СБУ луганчанин рассказал, как фабрикуются дела для вербовки жителей ЛНР

Украинские спецслужбы сфабриковали обвинение в терроризме жителю Луганщины, чтобы под давлением заставить его шпионить на территории ЛНР.

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Такую информацию сообщают в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что с зимы 2014 года мужчина участвовал в пикетах и митингах против украинской хунты. В августе он попал в Северодонецк, откуда поддерживал связь с ЛНР. Выехать уже не мог, поскольку к тому времени у ВСУ на линии фронта появились списки активистов Русской весны и ополченцев. Осенью 2016 года был задержан украинскими спецслужбами.

«Шёл с работы домой, остановился белый микроавтобус. Люди в масках спросили «такой-то, такой-то?», ответил – «да». Под руки погрузили в автобус и увезли. Дальше начались допросы, избиения, угрозы и попытка вербовки», – рассказал он.

Ещё в микроавтобусе задержанному вложили в руки гранаты, чтобы оставить отпечатки. Дальше их показывали в пакете как вещественное доказательство. Говорили: «Теперь не открутишься: попытка теракта».

«Естественно, у гранат были выкручены взрыватели. Потому уже в помещении мне, показывая гранаты с отпечатками, сказали, что это попытка теракта в торговом центре «Джаз». С их слов, это я установил растяжку», – вспоминает житель Луганщины.

«Допрос был начиная с вечернего времени, и всю ночь избиения продолжались. Документы я подписывал в опущенной на глаза шапке. Что подписывал, я не видел».

Сотрудники СБУ дали задание устроиться на службу в Вооружённые силы Новороссии и передавать любые сведения.

«Сведения о том, какая техника, ФИО, позывные, номера телефонов. То есть, интересовали любые сведения, связанные с военной службой», – добавил луганчанин.