21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Транспорт, Украина

Пострадавший от украинского обстрела пассажир автобуса сообщил ужасающие подробности ЧП


Пассажир рейсового автобуса, курсирующего между ДНР и Украиной, рассказал в подробностях, что происходило в момент обстрела.

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Об этом донецкому журналисту Сергей Макаренко автору телеграмм-канала «Inside Donetsk» рассказал раненый в ходе обстрела автобуса под Еленовкой мирный житель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как ездил, так и буду дальше ездить к родственникам. У меня сквозное ранение. Пуля зашла сзади в шею, а вышла через челюсть. Почувствовал только удар. Я не понял, что произошло, люди говорят: «Кровь у тебя». Рядом палатка МЧС − они начали заниматься мной. Как ранило второго, я не видел. Его потом принесли в палатку. Но его уже не спасли. В автобусе было 60-70 человек», − рассказал пострадавший Александр Иванович.

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