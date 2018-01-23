23.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Поток компромата на Порошенко не иссякает

В случае новых выборов за нынешнего президента Украины готовы проголосовать лишь пять процентов избирателей, пишет «Российская газета».

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В публикации отмечается, что после скандального отдыха на Мальдивах Порошенко в который раз стал объектом злых шуток со стороны украинских «патриотов»: коллаж, на котором украинский лидер в форме главнокомандующего сидит в бассейне на фоне пальм, и другие оскорбительные картинки — со скоростью тропического тайфуна разошлись по социальным сетям.

Издание пишет, что ряд украинских экспертов предсказывают, что эта история добьет рейтинг Порошенко и поставит крест на его планах стать президентом вторично.

«И действительно, по данным опроса компании Gallup в декабре за Порошенко были готовы проголосовать только 5 процентов украинцев, а 27 процентов не сделали бы этого ни при каких обстоятельства», — указывает газета.

В то же время не лучше дела с рейтингом у конкурентов Порошенко, а потому тезисы «подписание ассоциации с ЕС», «безвизовый режим», «строительство новой армии», «последнее прощай России» уже повторяются ежедневно, а с приближением начала кампании станут доминирующими в украинском информационном пространстве.

«Но у этих планов есть существенный изъян: поток компрометирующих Порошенко материалов не иссякает, и, что самое неприятное — источником служат СМИ, которые сложно обвинить в работе на «страну-агрессора» — Радио Свобода, «Аль-Джазира», ведущие западные издания. Их консолидированная позиция сегодня гораздо важнее для украинского президента, чем мнение миллионов украинцев, не имеющих шансов когда-либо увидеть Мальдивы», — резюмирует «РГ».