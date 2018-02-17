17.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Позор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил сегодня на Мюхенской конференции по безопасности при полном зале. Это резко контрастировало со вчерашней антироссийской речью Петра Порошенко, которую остались послушать лишь несколько десятков человек.

Лавров заявил, что рассматривать ситуацию в Европе через призму «игры с нулевой суммой» крайне опасно.

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«Перед нашими глазами – один из результатов: пораженная внутренним конфликтом Украина, которую в свое время, кстати, в контексте подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом ультимативно поставили перед фальшивым выбором — или с Западом, или с Россией», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в ходе Евромайдана лидеры ЕС, по сути, поддержали антиконституционный переворот на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться. Россия как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса. Правовые рамки готовы – это Минский «Комплекс мер». Однако пока соответствующие усилия в Контактной группе и «нормандском формате» откровенно саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии. Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота», — сказал Лавров.