19.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Позывной «Тайга» — как пенсионер из Полтавы уничтожал украинскую авиацию

В дни самых кровавых боев на Донбассе вопрос победы или поражения, равно как и безопасности мирного населения, далеко не всегда находился в руках людей, непосредственно принимавших участие в боестолкновениях.

Часто помощь ЛДНР приходила со стороны тех, кто физически находился достаточно далеко от республик, а, может, и вовсе никогда не был прежде на Донбассе. Одним из таких людей, является 62-летний житель г. Полтава Вячеслав Леонидович Жук.

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Бывший кадровый военный жил простой жизнью пенсионера. Работал в районной администрации г. Полтава, занимался различными вопросами, касающимися коммунальной сферы. К военной тематике вынужден был вернуться в связи с войной на Донбассе – информация о военных преступления Киева просачивалась даже на подконтрольную территорию.

В связи с возрастом и состоянием здоровья Вячеслав Леонидович едва ли смог бы проявить особую удаль на передовой, зато нашел не менее эффективный способ борьбы против украинских фашистов.

«Над нами постоянно пролетала боевая авиация Украины. Летала низко – с аэродрома под Миргородом. Видно было даже, что самолеты вылетают с полным боекомплектом, а возвращаются пустые. Отлично видно было направление их вылетов – на Луганск или Донецк. Вот я и решил помочь, хоть немного, чтобы спасти мирных жителей.

В начале июля нашел способ связаться с волонтерами, которые помогали населению ЛДНР. В итоге, ставил их в известность, когда, сколько и чего полетело. Частенько эти самолеты возвращались в поврежденном состоянии, а порой и вовсе не возвращались. Один самолет не дотянул и упал рядом с Полтавой», — вспоминает Вячеслав Жук.

«Работать» полтавскому пенсионеру пришлось недолго – уже в конце августа Киев прекратил использовать боевую авиацию на Донбассе: потери были слишком велики, а количество боеспособных машин ничтожно. Тем не менее, украинские спецслужбы успели вычислить Вячеслава Жука. Около года следили за ним, а в сентябре 2015 года арестовали.

«На допросах в Киеве, меня не били, потому что присутствовали международные наблюдатели и следователи, занимавшиеся делом сбитого малазийского «Боинга». Киев пытался приписать мне и этот эпизод. Большинство иностранцев могло общаться только через переводчика, но как-то был мужчина из Новой Зеландии, который уличил переводчика в искажениях моих слов.

Избивали во время перемещений и по ночам – часто били по голове, в связи с чем возникли тяжелые последствия – болезнь Паркинсона и т. д. – в итоге мне присвоили вторую группу инвалидности. Не давали спать по ночам – стоило заснуть, как в камеру врывались надзиратели и начинали обыск, во время которого продолжали избиение.

«Боинг» не приписали, но ту часть «работы» пенсионера, которая касалась информирования о вылетах боевой авиации все-таки доказали. Учитывая состояние здоровья дали пять лет «крытки» — особо строгого режима заключения. Хуже всего было в Черткове, Тернопольской области, куда отправили отбывать наказание», — говорит Вячеслав Леонидович.

Там «Тайга» продолжил хождение по мукам – в камеру к нему подселили уголовника, задачей которого было сделать жизнь «террориста» невозможной. 100-килограммовый детина не давал нормально питаться, регулярно избивал его и, скорее всего, либо справился бы с поставленной задачей, либо, как признается сам Вячеслав Леонидович, ему бы пришлось зарезать мучителя, если бы супруге заключенного не удалось поднять шумиху, после которой Вячеслав Жук наконец был отправлен в тюремную больницу.

После того, как долгожданный обмен военнопленными состоялся, Вячеслав Леонидович Жук находится в Донецке на лечении. Ему предстоит не только попытаться поправить здоровье, но и восстановить документы об инвалидности. Украинская сторона его документы ДНР так и не передала.