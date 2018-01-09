09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

170 просмотров

Пранкеры предупредили американского губернатора о захватнических планах опасного адмирала Лукашенко

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли по телефону губернатора острова Гуам (США) Эдди Кальво (Eddie Calvo), передает корреспондент «ПлолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Пранкеры позвонили чиновнику от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, и обсудили ситуацию с поставкой ракет Украиной в Северную Корею. Губернатор сначала был шокирован новостями о поставках ракет Украиной в КНДР, а затем обрадовался что на Украине разворовали детали для этих ракет, и пообещал передать всю полученную информацию президенту Трампу.

Также, пранкеры предупредили губернатора об «опасном адмирале Лукашенко», который ведет флот Беларуси к берегам Гуама.

Предлагаем вашему вниманию аудиоролик с записью розыгрыша и итекстовую расшифровку диалога.

П: -Добрый день, господин губернатор, рад Вас слышать.

ЭК: -Добрый вечер! Насколько я знаю, вы в Нью-Йорке сейчас!

П: -Да, погода отличная в Нью-Йорке! Но нам приходится сейчас отстаивать самые нелёгкие решения в здании ООН.

ЭК: -Хотел бы Вас поблагодарить. Сейчас у нас на острове Гуам раннее утро. На самом деле эта первая выдавшаяся возможность у меня пообщаться с представителем Украины. Ещё раз хочу поблагодарить Вас, господин министр, за такую возможность.

П: -Я слышал недавно речь президента Дональда Трампа, она меня очень вдохновила. Я очень рад, что он готов поддержать ситуацию в регионе. И Вы знаете, что сейчас мы начинаем сотрудничество с США в военной отрасли.

ЭК: -Да, я знаю, что Украина действительно столкнулась с подобной ситуацией непосредственно с агрессором на своей территории, так что это сотрудничество будет развиваться, я надеюсь на более близкие отношения не только по дипломатической линии, но и сотрудничество по обеспечению взаимной зашиты, поэтому я надеюсь на дальнейшее развитие ситуации и встречу.

П: -Завтра наш президент будет встречаться с президентом Трампом. Тема разговора — ситуация, которая происходит на Гуаме, а также тот вопрос, который адресовал нам лично президент Трамп: были ли поставлены украинские ракеты в Северную Корею.

ЭК: -Знаете, опять же вся эта спекуляция, которая присутствует в прессе… Но мы, народ Гуама, не считаем, что Украина несёт какую-либо ответственность на данный момент во всей этой ситуации.

П: -Я хотел сказать Вам первым эту информацию, которую завтра будет озвучена президенту Трампу. Я хотел бы сказать Вам о том, что, действительно, ракеты были поставлены в Северную Корею. Это был процесс очень долгий, никто не думал, что он примет такой характер.

ЭК: -О, боже… Очень сожалеем, что ситуации так сложилась. Мы действительно надеемся на то, что любая военная агрессия со стороны Северной Кореи будет сдержана.

П: -Но я должен Вас всё-таки заверить. На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, они очень плохого качества. Они не смогут долететь до Гуама. Я знаю прекрасно наши ракеты, поэтому… что касается украинского производства, Вы можете быть уверены, что ничего не долетит.

ЭК: -Это очень хорошие новости! Мне бы хотелось поблагодарить за них! Хорошо, что Вы чётко донесли позицию о том, что технологическая составляющая и способности этих ракет не позволят им достичь Гуам. Я бы также был рад поделиться информацией, если Вы мне предоставите и направите её в администрацию правительства США.

П: -В том числе и я продавал эти ракеты, но я знал, какого качества они, неплохо заработали на нашем друге Ким Чен Ыне. Поэтому я думаю, что сейчас они поймут, какого качества им поступили эти ракеты. И это здорово, что мы провели этих корейских ребят.

ЭК: -Я хотел бы ещё раз Вас поблагодарить. Огромная благодарность! Я надеюсь, что Вы действительно заработали много денег на Северной Корее на дефектных ракетах. (Смеется) И также хотел бы попросить Вас передать благодарность Вашему президенту.

П: -Я даже скажу, что самое забавное! На вырученные деньги я построил себе фабрику в России. Как раз сейчас я зарабатываю деньги в России. Я имею ввиду фабрику Петра Порошенко, он у нас занимается кондитерскими бизнесом.

ЭК: -О мой Бог, какая ирония. Я хотел бы, чтобы Ваши жители приезжали к нам на остров Гуам, и чтобы наши жители посещали Украину. Если у Вас очень прохладно, конечно, Вы хотите прилететь на Гуам, если у нас жарко — нам бы хотелось поехать в более прохладную Украину.

П: -Президент Трамп звонил же Вам?

ЭК: -Да, он звонил мне несколько недель назад. Он уверил меня в безопасности Гуам.

П: -Но что он планирует? Он планирует идти на опережение? Атаковать их? Или как?

ЭК: -Господин Трамп чётко донёс до меня, что любая атака со стороны Северной Кореи направлена на США либо наших союзников в этом регионе, получит ив штабной и несоизмеримый военный удар.

П: -Я хочу Вас предостеречь от России. Я очень опасаюсь, чтобы они не пытались сотрудничать с Северной Кореей, потому что они могут выпустить белорусский флот. Беларусь может приплыть к остовым Гуам. И тогда, можете быть уверенны, что мы развернем где-то неподалёку и свой флот. Если Вы разрешите нам, мы будем сражаться с русскими на Вашей территории, если вдруг такая необходимость будет нужна.

ЭК: -Когда у меня будет возможность пообщаться с Господином Трампом, я надеюсь, что Вы не возражаете, чтобы я донёс эту информацию до Господина Трампа касательно всех вариантов развития ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если будет нарушение статуса-кво, я хотел бы поделиться этой информацией.

П: -Очень опасен адмирал Лукашенко, который может возглавить этот флот. Президент, у него есть такая мечта… он всегда мечтал стать адмиралом белорусского флота… у него есть такая заветная мечта — захватывать новые территории. И я боюсь, что они могут объединится с Россией.

ЭК: -Я передам всю эту информацию администрации Господина Трампа.

П: -Мы должны держаться вместе.

ЭК: -Я жду с нетерпением продолжение наших отношений и единства с нашими друзьями с украинской стороны.

П: -Наши отношения будут самыми крепкими за всю историю.

ЭК: -Спасибо Вам большое, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, укрепление наших коммуникаций. Я бы хотел попросить передать благодарность не только президенту Порошенко, но и всему народу Украины.

П: -Думаю, что это утро у Вас прошло в позитивном ключе. Всем гражданам Гуама большой привет.

ЭК: — Это действительно так! Спасибо большое! Мы ждём с нетерпением диалога с Вами, наши народы будут дружны. Спасибо! Будьте здоровы!