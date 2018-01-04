04.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Правительство Чехии выступило против добровольного сбора средств для помощи детям ЛДНР

МИД Чехии, сославшись на тяжёлую внешнеполитическую ситуацию, запретил общественной организации собирать пожертвования для помощи школьникам Донбасса.

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Об этом журналистам «ЛИЦ» сообщил Яромир Вашек – чешский журналист, председатель общественной организации «Общество друзей ЛНР и ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министерство иностранных дел Чешской республики отклонило публичный сбор средств для школьников ЛНР и ДНР, который хотело организовать наше «Общество друзей ЛНР и ДНР», – констатировал он.

Кроме этого, Вашек отметил, что чиновники сочли подобный сбор средств нецелесообразным «с точки зрения внешней политики».

Отметим, что ранее участники данной общественной организации выступили с петицией, в которой потребовали от чешского правительства страны прекратить сотрудничество с Киевом. Также участники организации создали фотовыставку о событиях в Донбассе, которая была представлена в ряде городов Чехии.