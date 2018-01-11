11.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Правительство Украины обокрало самых бедных

Инфляция на Украине в 2017 году оказалась выше прогнозируемой, однако соцвыплаты не были проиндексированы в соответствии с реальным ростом цен. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на макропоказатели 2017 года, то мы видим две четкие тенденции: замедление экономического роста (и так маленького), и ускорение инфляционных процессов.

Если в 2016 году экономика выросла на 3,2%, то в прошлом году – меньше чем на 2%.

Вчера Госкомстат опубликовал свежие данные по инфляции, цены выросли на 14,4% по отношению к 2016 году. Напомню, что в бюджете на 2017 год правительство закладывало инфляцию в 8,1%. Нацбанк также закладывал 8%. Мировой банк, МВФ тоже говорили, что инфляция в 2017 году не превысит 8,5%.

Еще в сентябре 2016 года я опубликовал свой прогноз, написал, что инфляция будет около 14%. Спасибо Госкомстату, он подтвердил.

То, что прогноз сбылся, плохо для украинских граждан, особенно для самых бедных, потому что социальные расходы индексируются по показателю инфляции, который закладывается в бюджет.

Так как инфляция занижена, то получается, что правительство украло у самых бедных граждан деньги, которые должны были быть проиндексированы. Инфляция в 1,5 раза превысила правительственные прогноз», — сказал эксперт.